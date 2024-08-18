Ми-8, Ту-154, Ил-76. Фоторепортаж с выставки авиатехники в Иркутске

18 августа в Иркутске провели выставку авиационной техники. Ее для иркутян в День воздушного флота организовал местный филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА).
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