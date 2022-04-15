Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии применили «кочующие минометы» для отражения атаки превосходящих сил «противника»

Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии применили «кочующие минометы» для отражения атаки превосходящих сил «противника»

При выполнении задач были задействованы современные бронированные тягачи, артиллерийские установки и 120-мм минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, обеспечившие максимально быструю смену позиций артрасчетов.

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