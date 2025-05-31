В Краснодаре мать годами не выпускала сына-инвалида из дома. Худой ребенок жил на балконе

Мать, удерживавшую сына в квартире, попросят лишить родительских прав Тараканы, следы фекалий на полу, заваленный мусором санузел и полная антисанитария — в таких условиях жил восьмилетний мальчик-инвалид в Краснодаре.
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