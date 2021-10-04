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Новости китайского сектора логистики за 04 октября 2021

1. Китай ожидает 15,8 миллиона железнодорожных поездок в Национальный день Железнодорожный оператор Китая сообщил, что в пятницу, в Национальный день Китая, ожидается, что по железной дороге будет совершено около 15,8 миллиона пассажирских поездок.

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