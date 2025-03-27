Участники побоища на «Садоводе» получили сроки: что там случилось

Русский Колоколъ В столкновении с полицией тогда приняли участие около сотни человек. В "клетке" фигуранты дела - семь уроженцев Средней Азии.
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