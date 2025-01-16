Коли уж говорить о многонациональности, то речь должна идти про народы России: калмыки, башкиры, ингуши, удмурты, татары, калмыки, буряты, ханты и манси, чуваши.

Алексей Тан

Многонациональная РОССИЯ и есть КОРЕННЫЕ народы России, ЭТО народы, которые ВЕКАМИ, обустраивали земли России,... веками эти земли ЗАЩИЩАЛИ,... от тех же ИНОРОДЦЕВ как с ЮГА, так и с Запада... И история ИХ РОДов и есть история РОССИИ... и ИХ РОДИНОЙ и является РОССИЯ, А всякие Евреи, Армяне, Грузины, Таджики и Узбеки... ОНИ НИ какого отношения к России не имеют!!.... ЭТО и есть ИНОРОДЦЫ и ИНОЗЕМЦЫ.... и НИКАКИХ льгот в России, у НИХ быть не может!!!.