ИА Новороссия "Умру за Таджикистан!": Продавцу турецкой обуви власти подарили квартиру в России Коллаж NovorosInform Когда вам покажется, что в миграционном вопросе Россия дошла до дна, снизу постучит глава Мытищ Юлия Купецкая, которая на днях вручила сертификат на субсидию для покупки жилья семье приезжих, в то время как местные многодетные родители ждут очереди десятилетиями.
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