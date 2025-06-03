Стало известно, как жена Джорджа Клуни справляется со своей ревностью

Джордж Клуни нашел наставника в науке семейной жизни в лице Рэнди Гербера. Джордж и Амаль Клуни стараются не допускать недоверия друг к другу LEGION-MEDIAХотя 47-летняя Амаль Клуни на целых 17 лет моложе своего супруга Джорджа Клуни, ей приходится немало работать над собой, чтобы справляться с ревностью по отношению к мужу.