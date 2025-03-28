Описана обстановка в Курской области на фоне освобождения пункта пропуска «Суджа»

Российские войска продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Обстановку в регионе на утро 28 марта описал Telegram-канал проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.
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