Врачи назвали допустимую дозу блинов на Масленицу

Норма блинов для каждого приема пищи зависит от физической активности человека, индивидуальных особенностей здоровья и физической формы, а также от используемых ингредиентов, рассказали «Известиям» врачи.
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