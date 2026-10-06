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Политнавигатор

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Мы безнадёжно проморгали время. Реактивные «Герани» сбивать нечем – укро-дронщик

Мы безнадёжно проморгали время. Реактивные «Герани» сбивать нечем – укро-дронщик

Украина упустила время на то, чтобы подготовиться к перехвату реактивных дронов типа «Герань-4». Сейчас процент сбития едва ли достигает половины, а до показателей эффективности российской ПВО Украине еще далеко.

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