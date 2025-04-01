Ефимов: в районе Бекасово завершили реконструкцию школы

В районе Бекасово Троицкого административного округа завершилась реконструкция школы № 1391. В рамках этого проекта был построен новый учебный корпус на 550 мест, что увеличило общую вместимость школы до 900 учеников.
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