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Ефимов: в районе Бекасово завершили реконструкцию школы

Ефимов: в районе Бекасово завершили реконструкцию школы

В районе Бекасово Троицкого административного округа завершилась реконструкция школы № 1391. В рамках этого проекта был построен новый учебный корпус на 550 мест, что увеличило общую вместимость школы до 900 учеников.

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