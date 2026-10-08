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'The Altruists' trailer: Julia Garner stars in FTX crypto series

"The Altruists," a new series starring Julia Garner and Anthony Boyle as Caroline Ellison and Sam Bankman-Fried of FTX crypto, is coming to Netflix.

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