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ВСУ пытаются сорвать эвакуацию жителей Константиновки

ВСУ пытаются сорвать эвакуацию жителей Константиновки

Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки срыва эвакуации мирных жителей Константиновки в ДНР.

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