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«Играют с россиянами»: Мосийчук о странностях с ударами по АЗС

«Играют с россиянами»: Мосийчук о странностях с ударами по АЗС

Заправки определенных украинских сетей якобы не атакуются Россией. О этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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