Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области из-за ливней и града

В Свердловской области продлено действие штормового предупреждения. По информации спасателей регионального главка МЧС России, ссылающихся на данные синоптиков, в воскресенье, 2 августа, неблагоприятные погодные условия вновь ожидаются на территории региона.
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