Галина Изотова: Объем финансовых нарушений за год удвоился

Счетная палата РФ продемонстрировала рекордные цифры по итогам проделанной работы за 2023 год. Объем выявленных финансовых нарушений вырос более чем вдвое, а возврат средств в федеральный бюджет стал самым большим за последние десять лет.
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