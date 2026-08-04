Облака "хорошей погоды" сформировались над Москвой

Облака "хорошей погоды" сформировались в небе над Москвой. Они не предвещают осадков, рассказал Агентству "Москва" старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.
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