Политика как он...
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Политика как она есть

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Облака "хорошей погоды" сформировались над Москвой

Облака "хорошей погоды" сформировались над Москвой

Облака "хорошей погоды" сформировались в небе над Москвой. Они не предвещают осадков, рассказал Агентству "Москва" старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.

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