Почти как сырники или оладьи, но большие. В основе 200 гр творога и стакан кефира

Не знаете, что делать с оставшимся в холодильнике творогом? Не торопитесь его выбрасывать! Даже 200 граммов слегка подкисшего творога могут стать основой для потрясающего завтрака, который порадует всю семью.
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