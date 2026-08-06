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Кредитный риск Oracle вырос до максимума почти 18 лет: $638 млрд заказов против $23,7 млрд убытка

Кредитный риск Oracle вырос до максимума почти 18 лет: $638 млрд заказов против $23,7 млрд убытка

После снижения рейтинга S&P стоимость защиты от дефолта компании выросла до рекордного уровняСтоимость страховки от дефолта Oracle достигла максимума почти за 18 лет на фоне масштабных инвестиций компании в ИИ-инфраструктуру.

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