Кредитный риск Oracle вырос до максимума почти 18 лет: $638 млрд заказов против $23,7 млрд убытка

После снижения рейтинга S&P стоимость защиты от дефолта компании выросла до рекордного уровняСтоимость страховки от дефолта Oracle достигла максимума почти за 18 лет на фоне масштабных инвестиций компании в ИИ-инфраструктуру.
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