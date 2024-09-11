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Роскосмос продолжит перекрестные полеты на МКС с НАСА после 2025 года

Роскосмос продолжит перекрестные полеты на МКС с НАСА после 2025 года

Роскосмос и американское космическое агентство НАСА планируют продолжить сотрудничество по перекрёстным полётам экипажей на Международную космическую станцию ​​(МКС) и после весны 2025 года, рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает РИА Новости.

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