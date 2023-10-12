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Царьград

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В Новосибирске в 2024 году запустят выпуск трамваев с новым дизайном

В Новосибирске в 2024 году запустят выпуск трамваев с новым дизайном

Подписано соглашение с Белоруссией о начале производства новой модели трамваев.Холдинг "Белкоммунмаш" будет поставлять в Новосибирск на совместное предприятие "БКМ-Сибирь" корпуса для производства новой модели трамвая.

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