Анна Седокова ошеломила декольте на премии «Voice: Главные лица 2025»

Анна Седокова ошеломила публику откровенным образом на премии «Voice: Главные лица 2025». Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова вновь приковала к себе взгляды, появившись на премии «Voice: Главные лица 2025» в дерзком и запоминающемся наряде.
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