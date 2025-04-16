Анна Седокова ошеломила декольте на премии «Voice: Главные лица 2025»

Анна Седокова ошеломила публику откровенным образом на премии «Voice: Главные лица 2025». Экс-солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова вновь приковала к себе взгляды, появившись на премии «Voice: Главные лица 2025» в дерзком и запоминающемся наряде.