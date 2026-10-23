Телеканал представил шоу и сериалы, которые выйдут в конце 2026 и начале 2027 годов. Иван Охлобыстин и Светлана Камынина пресс-служба ТНТ22 октября отечественные звезды собрались на Рижском вокзале, который в этот вечер стал площадкой для проведения презентации сезона 2027 года телеканала ТНТ.
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