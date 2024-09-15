В Грузии прошла серия протестов против извинений за конфликт 2008 года

В грузинских регионах, в том числе в Тбилиси, состоялись демонстрации несогласных с заявлением основателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили о военном конфликте 2008 года, передает РИА Новости.