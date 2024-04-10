Учёные изучили роль сломанных хромосом в развитии рака

Ученые разгадали механизмы активируемого микроядрами сигнального пути циклической гуанозинмонофосфат-аденозинмонофосфатсинтазы-стимулятора генов интерферона (cGAS-STING), а также его влияние на опухолевый иммунитет.
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