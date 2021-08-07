В ИК-18 в посёлке Восточный прошла "Битва хоров"

В смотре-конкурсе блеснули талантами 4 творческих коллектива"Пчёлы", "Лето", "Малинки" и "Поющие сердца" — так назывались команды участниц конкурса "Битва хоров", который прошёл недавно в женской исправительной колонии № 18 в посёлке Восточный.