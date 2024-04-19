Бойцы ВСУ нашли способ получить бесплатный интернет за счёт Starlink

Хакеры попросту взломали терминалыКраденым интернетом начали пользоваться бойцы ВСУ. Как сообщает "Российская газета", умельцы попросту взломали терминалы спутниковой связи Starlink и теперь не только не платят за интернет, но и обходят территориальные ограничения.