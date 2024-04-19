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Бойцы ВСУ нашли способ получить бесплатный интернет за счёт Starlink

Бойцы ВСУ нашли способ получить бесплатный интернет за счёт Starlink

Хакеры попросту взломали терминалыКраденым интернетом начали пользоваться бойцы ВСУ. Как сообщает "Российская газета", умельцы попросту взломали терминалы спутниковой связи Starlink и теперь не только не платят за интернет, но и обходят территориальные ограничения.

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