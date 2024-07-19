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В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

Global Look Press/artifant/blickwinkel В Словакии напали на депутата от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павла Люптака, не поддержавшего резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, рассказал коллега пострадавшего Иван Шевчик 19 июля.

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