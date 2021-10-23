Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 25 октября Гороскоп на 25 октября 2021 Овен Гороскоп предсказывает Овну трудный понедельник в плане мобилизации сил.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Пересмотрите свою структуру срочно!” Встревожиться можно и даже нужно! Всё идёт не по Моему Сценарию! Исправить, конечно, можно! Поменяйте сначала Глоссарий! От Вас надо лишь два процента! Это примерно три миллиона! Планета – это для Вас дивиденды! Советский Союз был зоной! Вам не привыкать к отчуждению! Россия – это самодостаток! Надо изменить внутри мнение! Вам надо в Духе навести порядок! Всё начинается с Вас, даже Переход! По Сценарию – Вы начинаете! За Вами по Сценарию Первый ход, Но Вы от Сценария отступаете! Остановка – это почти поражение! Матрица нужна в три миллиона! Вам надо расшевелить движение, Для Вашей Энергии – нет кордона! Нужно понять, что Вы – Первые! Человечество пойдёт за Вами! Люди не знают путь верный! Власть поэтому, играет словами! Консерватизм, когда нет движения! Вы отвечаете чаяниям власти! За Вами Истины постижение! Криминал разделился на части! Власть – это люди, а Вы – это Боги! Это – огромная разница! У власти непредсказуемые итоги, Вам Новые писать страницы! Мир не знает, что будет Завтра? Капитализм надоел всем! Власть не хочет знать Правду, Но ей не уйти от проблем! Власть на Форуме не знает, что делать! Предлагает остановиться! Они просто боятся узнать! Что Мир надвое уже разделился! Теперь есть – прошлое и есть – Завтра! Власть застряла навечно в прошлом! Есть теперь Создателя Правда! Переход в Шестую возможен! Возможность – это есть изменение! Изменение вибрации и человека! Люди должны сотворить Единое мнение! На основании Откровений людям Нового века! Всё есть в Знаниях для человека! Ему надо согласиться с Богом! Открываются для него века, Шестая раса будет Итогом! Бог ждал 18 лет – это много! Многие ушли из Движения! Надо относиться к себе строго! Нет – Движения, есть – шевеление! Нужен Дух и уверенность! Что Создатель протянет руку! Куда пропала Пассионарность, От неё ни слуху, ни Духу? Пересмотрите свою позицию, Поймите, Завтра зависит от Вас! Не может быть никакой конструкции, Только, Вы в Боге и Он в Вас! Пророки были для человечества! Теперь Пророк для России! По Сценарию должно быть Отечество! Никто не отменял Вашу Миссию! Повторяю, Вам надо сотворить Новое! Я подразумеваю: Шестую Эпоху! Вам надо внутри сделать такое, Чтобы с Создателем идти в ногу! Пересмотрите свою структуру срочно! Надо оживить Ваши ряды! Надо исполнять Посыл точно, Наступает время Вашей страды! Времени мало, точнее, нет! Философия слов для начинающих! Для Вас Создатель подготовил Билет! Это для Создателя понимающих! Бог считает, что Вы – такие! Ошибки должны быть на пользу! Даже минуты сейчас дорогие, Даже Победа бывает с солью! Надо действовать, ждать нечего! Мир в развитии остановился! Власти не понимают значения Моего, У Вас изменить Мир Шанс появился! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=UIf2mma47A0Комментировать
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