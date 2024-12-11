Сильная, суверенная, самобытная: в открытом диалоге о будущем России вице-премьер Новак рассказал, какой он видит страну к 2030 году

МОСКВА, 11 декабря, ФедералПресс. 11 декабря участником серии открытых диалогов «100 вопросов о будущем России» в Национальном центре «Россия» стал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, курирующий достижение национальной цели развития «Устойчивая и динамичная экономика».
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