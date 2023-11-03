"Не разорвало?". Беженец из Украины украл на территории России полтонны красной икры

Украинский вор взял себе в помощники безработного местного жителя.Стало известно о том, что 34-летний гражданин Украины, который находился на территории России незаконно, украл на складах рыбоперерабатывающего комбината на Сахалине 500 килограммов красной икры и тем самым нанёс ущерб компании почти на два миллиона рублей.