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"Не разорвало?". Беженец из Украины украл на территории России полтонны красной икры

"Не разорвало?". Беженец из Украины украл на территории России полтонны красной икры

Украинский вор взял себе в помощники безработного местного жителя.Стало известно о том, что 34-летний гражданин Украины, который находился на территории России незаконно, украл на складах рыбоперерабатывающего комбината на Сахалине 500 килограммов красной икры и тем самым нанёс ущерб компании почти на два миллиона рублей.

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