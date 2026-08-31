Он не услышал сирены: как очередной киевский преступный обстрел Белгорода оборвал жизнь 16-летнего глухонемого подростка в Белгороде

Вчера в Белгороде произошла трагедия, которая не оставляет места для политических споров и дискуссий, оставляя лишь леденящую душу пустоту и тяжёлую, гнетущую тишину.
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