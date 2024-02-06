В Приморском округе капитально отремонтируют Уемскую школу

Работы запланированы на этот год. Об планирующемся ремонте сообщает администрация округаПланируется, что в ходе работ модернизируют, помимо прочего, системы пожарной безопасности и доступа в школу, поработают над фасадом здания и добавят ему архитектурную подсветку.
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