ТАСС: Бойцы ВСУ продают друг другу карты минных полей в Торецке

Сумевшая бежать из населённого пункта Торезк гражданка проинформировала ТАСС о том, что находящиеся там боевики Вооружённых сил Украины за деньги передают другим отрядам карты, на которых отмечено место расположения мин.
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