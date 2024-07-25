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ТАСС: Бойцы ВСУ продают друг другу карты минных полей в Торецке

ТАСС: Бойцы ВСУ продают друг другу карты минных полей в Торецке

Сумевшая бежать из населённого пункта Торезк гражданка проинформировала ТАСС о том, что находящиеся там боевики Вооружённых сил Украины за деньги передают другим отрядам карты, на которых отмечено место расположения мин.

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