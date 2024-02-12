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Культуромания

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Минкультуры РФ проведет «Русские сезоны» в Омане

Минкультуры РФ проведет «Русские сезоны» в Омане

Министерство культуры РФ подготовит в Омане масштабный международный проект в 2025 году. Министр культуры РФ обсудила будущее сотрудничество заместителем Министра культуры, спорта и молодежи Омана Его Превосходительством Саидом бин Султаном Аль-Бусаиди, о чем она сообщила в своем Telegram-канале.

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