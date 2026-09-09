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Рязанские новости

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Рязань заключила два контракта на привлечение кредитов

Рязань заключила два контракта на привлечение кредитов

Администрация города Рязани заключила еще два контракта на оказание услуг по привлечению кредитных ресурсов под процентную ставку, равную ключевой ставке ЦБ РФ (14%) плюс надбавка 2,5%.

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