Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

Глава ведомства поручил организовать проведение процессуальной проверки по факту нарушения прав жительницы Орловской области

Глава ведомства поручил организовать проведение процессуальной проверки по факту нарушения прав жительницы Орловской области

В социальных медиа опубликована информация о том, что в городе Орле местная жительница с марта 2024 года не может добиться получения жизненно важного лекарства для своей тяжелобольной матери положенного по льготе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх