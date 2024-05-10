Глава ведомства поручил организовать проведение процессуальной проверки по факту нарушения прав жительницы Орловской области

В социальных медиа опубликована информация о том, что в городе Орле местная жительница с марта 2024 года не может добиться получения жизненно важного лекарства для своей тяжелобольной матери положенного по льготе.
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