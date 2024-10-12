У россиян начали изымать машины, купленные по «казахстанской схеме»

Россияне столкнулись с массовым изъятием автомобилей, ввезённых из Казахстана. Эти машины, в основном японских и корейских марок, продавались через автосалоны в России, но позже выяснилось, что они числятся в международном розыске, об этом пишет «Газета.
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