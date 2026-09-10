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Регионы России

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Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал подал в отставку после матча с «Ромой»

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал подал в отставку после матча с «Ромой»

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Исмаил Картал подал в отставку после ничьей 1:1 с итальянским «Ромой» в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов.

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