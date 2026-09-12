Рязанская полиция уничтожила 6 очагов дикорастущей конопли

Полиция получила информацию об очагах дикорастущей конопли. Таких мест выявили в шесть: на окраине областного центра, а также в Рязанском, Старожиловском, Кораблинском, Михайловском и Рыбновском округах.
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