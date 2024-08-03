Эксперт по выживанию Халилов: заблудившимся в лесу стоит прислушаться к звукам

Заблудиться в лесу проще, чем кажется. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов перечислил вещи, которые обязательно нужно взять с собой перед походом на природу и объяснил, как действовать человеку, потерявшему дорогу.
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