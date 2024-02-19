Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Командующий взятием Авдеевки готов идти до Европы, наступление в Работино – главный удар или отвлекающий, украинские партизаны начинают пускать эшелоны под откос, а Евросоюз заканчивает подсчитывать убытки от поддержки Украины.

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Комментарии
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Василий Топчий
Это песня про немецких фашистов. К чему это? У нас не группы, а округа и фронты. Это у немцев были группы войск.   Группа армий «A» Группа армий «B» Группа армий «C» Группа армий «D» Группа армий «E» Группа армий «F» Группа армий «G» Группа армий «H» Группа армий «Африка» Группа армий «Висла» Группа армий «Дон» Группа армий «Курляндия» Группа армий «Север» Группа армий «Северная Украина» Группа армий «Центр» Группа армий «Юг» Группа армий «Южная Украина»
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
Ты что, специально это написала. Ну и как тебя после этого называть?
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8 час.
Игорь Василевский
А армия - &quot;оборонительная&quot; - в дивизиях в штату - по 4 полка, из которыз 3 танковые (в союзе - 2 танковых, а в мсд - только 1 танковый полк). 3е суток боя с применением ТЯО и мы должны были выйти на берега Атлантического океана.. И никакого пиндоса больше в гейропе.. И баз наглоскунсов и фганцузов..
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4 час.

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