Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Василий Топчий Это песня про немецких фашистов. К чему это? У нас не группы, а округа и фронты. Это у немцев были группы войск. Группа армий «A» Группа армий «B» Группа армий «C» Группа армий «D» Группа армий «E» Группа армий «F» Группа армий «G» Группа армий «H» Группа армий «Африка» Группа армий «Висла» Группа армий «Дон» Группа армий «Курляндия» Группа армий «Север» Группа армий «Северная Украина» Группа армий «Центр» Группа армий «Юг» Группа армий «Южная Украина»

ВТ Василий Топчий Ты что, специально это написала. Ну и как тебя после этого называть?