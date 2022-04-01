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Врач-терапевт Хухрев рассказал, что уберечься от простуды поможет многослойная одежда

Врач-терапевт Хухрев рассказал, что уберечься от простуды поможет многослойная одежда

Весной человек из-за переменчивой погоды становится уязвим для вирусных инфекций. Уберечься от простуды поможет многослойная одежда, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

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