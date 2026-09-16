Аллерголог Шабалина посоветовала отказаться от морепродуктов осенью

Врач-иммунолог Оксана Шабалина предупредила, что поздней осенью аллергию чаще вызывают пылевые клещи и плесень.
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