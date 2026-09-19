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Ждать ли геомагнитного удара в выходные, 19 и 20 сентрября

Ждать ли геомагнитного удара в выходные, 19 и 20 сентрября

Жителей Земли в ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, ожидает относительно спокойная геомагнитная обстановка.

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