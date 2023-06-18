С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Туристы сообщили, как они мстили постояльцам отеля, бронирующим шезлонги своими полотенцами в 6:30 утра Туристы из Австралии были возмущены поведением постояльцев отеля на Бали, бронирующих шезлонги у бассейнов своими полотенцами уже в 6:30 утра.