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Туристы сообщили, как они мстили постояльцам отеля, бронирующим шезлонги своими полотенцами в 6:30 утра

Туристы сообщили, как они мстили постояльцам отеля, бронирующим шезлонги своими полотенцами в 6:30 утра Туристы из Австралии были возмущены поведением постояльцев отеля на Бали, бронирующих шезлонги у бассейнов своими полотенцами уже в 6:30 утра.

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