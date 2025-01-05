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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «У Овечкина нет возраста! Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик»

«Возраст в голове! А у Овечкина там цель! У Саши есть миссия сегодня. О каком возрасте может идти речь? Никто не считает это, если есть, чем заниматься.

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