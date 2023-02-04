«Полное забвение»: депутат Гусев предложил объявить бойкот отдыхающим за границей чиновникам

Сладкой жизни несознательных российских чиновников может прийти конец. Инициатива бизнесмена Евгения Пригожина о запрете на законодательном уровне выезда депутатов и госслужащих за границу во время спецоперации набирает все больше сторонников.
Сладкой жизни несознательных российских чиновников может прийти конец. Инициатива бизнесмена Евгения Пригожина о запрете на законодательном уровне выезда депутатов и госслужащих за границу во время спецоперации набирает все больше сторонников.
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