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«Полное забвение»: депутат Гусев предложил объявить бойкот отдыхающим за границей чиновникам

«Полное забвение»: депутат Гусев предложил объявить бойкот отдыхающим за границей чиновникам

Сладкой жизни несознательных российских чиновников может прийти конец. Инициатива бизнесмена Евгения Пригожина о запрете на законодательном уровне выезда депутатов и госслужащих за границу во время спецоперации набирает все больше сторонников.

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