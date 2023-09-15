ВС РФ взяли пять опорных пунктов под Белогоровкой (ЛНР) и продвигаются в сторону Веселого (ДНР)

Похоже, что недавние активные действия группировки ВС РФ «Юг» принесли свои плоды. Напомним, что буквально вчера начальник пресс-центра группировки заявлял об ударах российской штурмовой авиации и артиллерии по командным пунктам, а также скоплению живой силы и техники на вверенном направлении.
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