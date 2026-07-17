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Мировое обозрение

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Воевал за деньги против России: Хулио Цезарь отправлен за решётку на 13 лет

Воевал за деньги против России: Хулио Цезарь отправлен за решётку на 13 лет

Колумбийский наёмник получил 13,5 лет «заочно» — и это только вершина айсберга. История с гражданином Колумбии Бурбано Арготией Хулио Цезарем, которого Верховный суд ДНР признал виновным в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, — не про абстрактную юстицию.

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