Воевал за деньги против России: Хулио Цезарь отправлен за решётку на 13 лет

Колумбийский наёмник получил 13,5 лет «заочно» — и это только вершина айсберга. История с гражданином Колумбии Бурбано Арготией Хулио Цезарем, которого Верховный суд ДНР признал виновным в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, — не про абстрактную юстицию.